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Damdan atlayıp kaçan hükümlü yakalandı

Adana’da hırsızlık suçlarından 12 yıl 11 ay hapis cezası alan hükümlü evine yapılan baskında damdan atlayıp kaçarken ara sokakta yakalandı.

Adana'da hırsızlık suçlarından 12 yıl 11 ay hapis cezası alan hükümlü evine yapılan baskında damdan atlayıp kaçarken ara sokakta yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan Ramazan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ramazan Y.'nin merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturduğunu tespit eden ekipler, eve baskın düzenledi. Baskın sırasında Ramazan Y. evinin damından atlayarak kaçtı. Ekiplerin yapmış oldukları araştırmada Ramazan Y. ilçeye bağlı Mutlu Mahallesi'nde ara sokakta gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ramazan Y. önce adliyeye daha sonra cezaevine götürüldü.

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