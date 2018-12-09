Dans şampiyonu balkondan düşerek öldü

Türkiye'de yapılan salsa şampiyonalarında 4 kez birinci olan ve ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda yarıştığı salsa kategorisinde üçüncü olan Cem Demir, bir etkinlik için geldiği Adana'da kaldığı evin balkonundan düşerek öldü.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. Adana'da bir dans okulunun etkinliğinde sahneye çıkan Cem Demir (25), daha sonra ekip arkadaşlarıyla bir apartmanın 4'üncü katındaki daireye gitti. Burada bir süre arkadaşlarıyla sohbet eden Demir, balkona çıktı. Dışarıdan gelen sesler üzerine balkona çıkan arkadaşları, Demir'i aşağıda kanlar içinde yatarken görerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demir'in öldüğü belirlendi. Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda yarıştığı salsa kategorisinde ise üçüncü seçilen Demir'in ünlü sanatçıların kliplerinde oynadığı belirtildi. Cem Demir'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, kısa süre önce annesini kaybeden ve çevresine kendisiyle kimsenin ilgilenmediğini söylediği iddia edilen Demir'in kazara düşerek mi öldüğü yoksa intihar mi ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.