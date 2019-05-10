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Dar gelirli aileler başağa hücum etti

Adana’da patates hasadının başlamasıyla bunu fırsat bilen dar gelirli aileler, çocuk, kadın, erkek tarlalara hücum ederek başak toplayıp evlerine götürdü.

Adana'da patates hasadının başlamasıyla bunu fırsat bilen dar gelirli aileler, çocuk, kadın, erkek tarlalara hücum ederek başak toplayıp evlerine götürdü.


Çukurova'nın bereketli topraklarında Türkiye'nin ilk erkenci patatesi yaklaşık 25 gün önce hasat edilmeye başlandı. Patates hasadının başlamasıyla birlikte pazardaki kilosu 8 lira olan patatesin fiyatı da 3 ila 4 liraya kadar düştü. Dar gelirli aileler de tarlalara hücum ederek başak toplamak için sıraya girdi. Başak toplayıp eve götürmek için kimi kucağında çocuğuyla kimi de yanında çocuğuyla tarlaya geldi. Çocuk, kadın, anne, baba tarlalarda ellerinde torba ve kovalarla başak aradı. Ancak başak toplayan çok olunca çoğu vatandaş beklediği kadar başak toplayamadı.


Fevziye Akkuş isimli kadın maddi durumları iyi olmadığı için başak toplamaya geldiğini, mecbur olmasa başak toplamaya gelmeyeceğini söyledi.


Tarlaya gelen bir baba ile oğul da ilginç görüntüler oluşturdu. Küçük yaşına rağmen topladığı başağı torbaya koyup onu da omzuna atarak götürmeye çalışan çocuk dikkat çekti.

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