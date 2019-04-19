Adana'da, 'arabuluculuk ve uygulamaları' düzenlenen sempozyumla ele alındı.

Adana Ticaret Odası'nda düzenlenen Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu'na arabuluculuk konusunda Türkiye'nin önde gelen hukukçuları konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Dava Şartı Arabuluculuğun 1 Ocak 2019 itibariyle önem kazandığını belirterek, “Yargının yükünün çok fazla olması nedeniyle alternatif çözüm yolları tartışılır hale geldi. Ticari davalarda dava şartı olması dolayısıyla tüm uygulamacıların mutlak suretle hakim olması ve bilmesi gereken bir konudur. Bu uzlaşma sistemiyle isteğimiz, bu süreçten sağlıklı ve doğru bir şekilde yurttaşın adalete erişimine ve hak arayışına katkı sağlamasıdır. Arabuluculuğun ülkemizde yeni gelişmekte olduğunu dikkate aldığımızda uygulamaya dair umutlarımız üst düzeyde'' dedi.

"Uzun yargılama süreçlerinden şikayetçiyiz"

Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı'da, dünyada ticaret odalarının genel itibariyle alternatif uyuşmazlık çözümlerini desteklediğini ifade ederek, “Hatta Milletlerarası Ticaret Odası, Paris, İstanbul Ticaret Odaları gibi birçok kardeş kuruluşumuz bu uygulamaların bizatihi içerisindedir. Biz de Adana Ticaret Odası olarak son 20 yıldır bu süreçleri hem takip ediyoruz, hem de destekliyoruz. Gerçekten de kamu düzeniyle ilgili olmayan konuların adli vaka olarak algılanması ve yalnızca mahkemelerde adalet aramak modern dünyanın gerçekleriyle bağdaşmıyor. Biz iş dünyası olarak en fazla uzun yargılama süreçlerinden şikayetçiyiz. Bir hak arayışının veya bir uyuşmazlığın 3-5 sene süren davalara mahkum edilmesi ticaretin olağan akışına aykırıdır. Birçok iş adamı zaman zaman sırf bu süreçle uğraşmamak için, hakkından kısmen veya tamamen feragat etmektedir. Hızlı, ucuz, erişilebilir ve zamanında sağlanan bir adalet bizim için en öncelikli meseledir. Yabancı yatırımcılar ve sermaye için de Türkiye'de hukuk alanındaki bu gelişmeler cazibeyi artırmaktadır. Nitekim Yeni Ekonomi Programında da bu hususa vurgu yapılmaktadır'' şeklinde konuştu.

"Arabulucuğu çok daha iyi noktalara taşıyacağız''

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu da iş adamları ve avukatların sorunları sadece davalarla değil, arabuluculukla çözmeleri geriktiğini belirterek, "Bu hususu deneyenler, bunun meyvelerinin ne kadar tatlı olduğunun farkındalar. İnsanlarımız denemediğin şeyin, bilmediği şeyin korkusunu yaşayabiliyor. Bugün, hem ticaret hukukunda hem de iş hukukunda dava şartı arabuluculuk konusunda en son uygulamalar nedir? Üzerinde tartışmalı hususlar nedir? Hangi konular da nasıl hareket etmemiz gerektiği hususunda önemli bilgiler edineceğiz. Arabuluculuk sayısındaki açığı hızla kapatmak için, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan ilk arabulucumuz 2013 yılının Kasım ayında, Arabuluculuk Daire Başkanlığının siciline kaydolmuştur. Bu kayıtla birlikte Türkiye'de arabuluculuk resmi anlamda başlamıştır, kısa zamanda hızla gelişen bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç hukuk dünyasına yeni bir heyecan getirmiştir. İnşallah hep birlikte arabulucuğu çok daha iyi noktalara taşıyacağız'' diye konuştu.

Yargıtay Onursal Başkanı Seyit Çavdar'ın oturum başkanlığını yaptığı sempozyuma Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Canbolat, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Daire Başkanı İlker Koçyiğit, Adana Barosu'ndan Avukat Yurdagül Gündoğan ve İstanbul Barosu'ndan Arabulucu Avukat Beyza Sındıraç konuşmacı olarak katıldı.