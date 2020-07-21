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Dayısı tarafından tabancayla vurulan genç ağır yaralandı

Adana’da, dayısı tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

Adana'da, dayısı tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi 36040 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Y. aile sebeplerden dolayı yeğeni Nurican K. (21) sokak ortasında silahlı saldırı düzenlendi. A.Y. tabanca ile yeğeni Nurican K.'ya ateş açtı. A.Y olayı gerçekleştirdikten sonra kaçarak izini kaybettirdi. Nurican K. göğsünden ve karın bölgesinde aldığı kurşun darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.


Nurican K. yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Nurican K. Adana Şehir Hastanesine sevk oldu. Nurican K.'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis olay yerinde bulunan boş kovanları ve bir mermi çekirdeğini detaylı incelemek üzere emniyete götürüldü. Olayı gerçekleştiren A.Y.'in yakalama çalışmaları devam ediyor.

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