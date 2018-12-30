DEAŞ operasyonunda 7 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Talimat doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise dijital materyaller, 1 adet tüfek, 11 adet fişek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında, şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'a üye olduğunu gösteren kimlik kartlarının da olduğu öğrenildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan bazı şüphelilerin ise Suriye'de DEAŞ adına faaliyet gösterdiği iddia edildi. Yakalanan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, firari şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.