DEAŞ'ın Deyrizor bölük komutanı Adana'da yakalandı

Adana'da sözde üst düzey terör örgütü DEAŞ komutanı ve ona yardım ettiği öne sürülen bir kişi yakalandı. Mısır, Fas, Tunus gibi ülkelerden gelen militanlara uzun namlulu silah ve canlı bomba eğitimi verdiği ortaya çıkan zanlı tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün Suriye'nin Deyrizor kentinde üst düzey komutan olan H.K.'nin yaklaşık 1 ay önce yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığını belirledi. DEAŞ'ın sözde üst düzey bölük komutanı H.K.'nin, saklandığı adresi belirleyen polis, 27 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda H.K. ile ona yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen İ.K.'yi yakaladı.

H.K'nın Deyrizor kentinde örgüt elemanlarına bölük komutanlığı yaptığı, Mısır, Fas, Tunus gibi ülkelerden gelen militanların barınma, eğitim planlaması ve silahlı eğitim almalarını koordine ettiği öne sürüldü. Zanlının, 2014 yılında ideolojik ve silahlı eğitim aldığı da öğrenildi. H.K.'nin, bu bölüklere gelen militanlara biksi, kalaşnikof ve tabanca eğitimlerinin yanı sıra canlı bomba eğitim de verdiği öğrenildi. YPG/PKK'nın Deyrizor'u alması üzerine bir süre kentte saklanan H.K.'nin, yakalanacağı korkusuyla ailesiyle birlikte yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiği ve Adana'da tarım işçisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

Zanlının cep telefonundan Suriye'de uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.