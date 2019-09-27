DEAŞ'ın elektrik mühendisi tutuklandı

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın etkin olduğu dönemde Telabyad şehrinde örgütün belediyede idari işlerini takip eden, iki kardeşi de örgütte savaşırken ölen elektrik mühendisi Adana'da yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de etkin olduğu dönemde Telabyad şehrinde örgüt adına belediyede idari işlerde görev alan elektrik mühendisi Mustafa Ziyad'ın (32) yasa dışı yollardan Adana'ya geldiğini tespit etti. Terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis zanlının DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinden olabileceğini değerlendirerek kısa sürede Sarıçam ilçesinde yaya olarak giderken yakaladı.

Emniyete getirilen ve sorguya alınan zanlının DEAŞ'ın belediyede iş yerlerinin yanı sıra silah ve mühimmat kaydı yaptığı öğrenildi. Ayrıca şahsın iki kardeşinin DEAŞ saflarında savaşırken hayatını kaybettiği de belirlendi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.