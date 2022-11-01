DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı Adana'da yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin MİT'in verdiği bilgi doğrultusunda terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısını yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, daha önce Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösteren M.S.'nin (25), yasa dışı yoldan ülkeye girdiğini tespit etti. TEM ekipleri, M.S.'yi Yüreğir ilçesinde saklandığı adrese düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin, örgütün kamplarında eğitim aldıktan sonra sözde ‘istihbaratçı' olarak görev yaptığı tespit edildi.

Öte yandan M.S.'nin bir kardeşinin, DEAŞ'a katılan militanlara ideolojik eğitim verdiği, önceki yıllarda YPG ile girdiği çatışmada öldüğü belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.