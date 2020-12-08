DEAŞ'lının evinden kaçak kadın çıktı

Adana'da DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonda eşi DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl hapis cezası alan bir zanlının evinde, yurda kaçak giren Türkmenistan uyruklu bir kadın çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından intikam almak için eylem yapacağı öne sürülen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiye yönelik 7 Aralık günü operasyon düzenledi.

Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Söz konusu şahısların evlerine özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Ardından özel harekat timleri şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan 5 zanlı adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İsmail G. isimli zanlının evinden ise Türkmenistan uyruklu Yuliya Bagreliya (29) isimli kadın çıktı. Polis kadını da alıp emniyete getirerek pasaportunu incelediğinde kadının iki yıl önce yasal yollardan Türkiye'ye geldiğini ancak vize süresinin bittiğini belirledi. Bu nedenle genç kadın Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek sınır dışı edildi. Zanlının eşinin DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl hapis cezası aldığı, bu nedenle Türkmenistan uyruklu kadını kendisine resmi nikah olmadan eş yaptığı öğrenildi.