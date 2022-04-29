Defineciler suçüstü yakalandı

Adana’da kaçak define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Adana'da kaçak define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Geçitli-Cumhuriyet Mahallesi Dağ mevkisinde devriye faaliyeti sırasında 4 şahıs jeneratör ile 5 metre derinlikteki kazı çukurunda define ararken suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet delici kırıcı alet, 1 adet burgulu delici uç, yaklaşık 10 metre elektrik kablosu ele geçirildi.
4 şüpheli gözaltına alındı.