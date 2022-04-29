İhlas Haber Ajansı

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Defineciler suçüstü yakalandı

Adana’da kaçak define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Adana'da kaçak define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı.


Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Geçitli-Cumhuriyet Mahallesi Dağ mevkisinde devriye faaliyeti sırasında 4 şahıs jeneratör ile 5 metre derinlikteki kazı çukurunda define ararken suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet delici kırıcı alet, 1 adet burgulu delici uç, yaklaşık 10 metre elektrik kablosu ele geçirildi.


4 şüpheli gözaltına alındı.

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