Defne Nisan bu yıl 7 ödül aldı

17 yaşındaki Defne Nisan Yavuz, piyano öğrenimine 6 yaşında girdiği ve halen öğrencisi olduğu Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarının yetenek sınavını kazanarak Çağla Çoker ile başladı.

Tam zamanlı konservatuvar öğrencisi olmak için girdiği yetenek sınavında flüt sanatçısı Öğr. Gör. Figen Nisanoğlu'nun dikkatini çekti ve tam zamanlı müzik eğitimine flüt çalarak devam etti. Ancak bir buçuk yıllık flüt eğitiminin ardından piyano öğretmeni Çağla Çoker'le tekrar çalışmaya başladı.

Yavuz, kendisini müzikal anlamda geliştirmek amacıyla Mayıs 2022'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Ülkü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eser Bilgeman'ın, Ağustos 2022'de ise Klavye Chetham's Başkanı ve uluslararası yaz okulu kurucusu/yönetmeni Murray McLachlan'ın, Chetham's Piano Yaz Okulu Piyano öğretmeni Kathryn Page'in ve Türkiye Devlet Sanatçısı Gülsin Onay'ın ustalık sınıflarına katıldı.

Ayrıca Kuzey Makedonya IIija Nikolovski-Luj'da eğitim veren Pianist Danica Stojanova ile çalışma fırsatı buldu. Önümüzdeki günlerde ise 20-28 Ağustos CAKA Ayvalık 2022 Yaz Akademisinde Aleksander Mekaev, Çağdaş Özkan, Gökhan Aybulus, Kimball Gallagher gibi dünyaca ünlü piyanistlerle çalışacak.

Gümüşlük Müzik Festivali ve Adana Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi de dâhil birçok konser salonunda konser veren ve konser piyanisti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Defne Nisan Yavuz, öncelikli hedefinin ise yurtdışında yeteneğini geliştirebileceği iyi bir eğitim almak ve uluslararası konser piyanisti olarak kendi bestelerini icra edebilmek olduğunu ifade etti.

Ulusal, uluslararası birçok yarışma ve festivale katılan, sadece 2022 yılının ilk yarısında “Mansiyon”, “Üçüncülük”, “En İyi Teknik Eser Yorumu”, “Etkileyici Performans”, "Birincilik" gibi yedi 7 farklı ödüle layık görülen Yavuz'un bu yılki ödülleri şöyle:

En İyi Teknik Eser Yorum: 3. Uluslararası “Adana Rhapsody” Piyano Festivali (Adana, 2022)

Jüri Teşvik Ödülü: 16. Uluslararası Pera Piyano Festivali ve Yarışması (İstanbul, 2022)

Mansiyon: (Special Mention Recognition) London Competition, İngiltere; Piano Youth I Category (İngiltere, 2022)

Üçüncülük: Baden-Wuerttemberg, 12. International Competition “Musical Fıreworks” Karlsruhe, (Almanya, 2022)

Birincilik: Vivaldi International Music Competition, in Category Young Artist, Age 14-17 (İngiltere, 2022)

Birincilik: UK International Music Competition Season 1, in Category Young Artist, Age 14-17, (İngiltere, 2022)

Etkileyici Performans Ödülü: (Expressive Performance Award) UK International Music Competition, Season 1, (İngiltere, 2022)