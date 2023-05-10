Değirmen taşına sıkışan kadın hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde değirmen taşına sıkışan kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, İlçeye bağlı Arslanpaşa Mahallesi Kocatürk Sokak'ta bulunan bir değirmende meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Değirmende çalışan Nuran İl, buğday öğütme yaptığı sırada değirmen taşına elini kaptırıp arasında kaldı. Taşların arasında sıkışan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve olay yeri ekipleri geldi. Savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.