İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Delice doğan emin ellerde

Adana’nın Aladağ ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan delice doğan, Doğa Kuruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan delice doğan, Doğa Kuruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.


İlçeye bağlı Yetimli Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından bulunan delice doğan, Doğa Koruma Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, besledikleri delice doğanın videosunu sosyal medyadan "emin ellerde" paylaşımı ile kamuoyu ile paylaştı.


Bitkin ve aç olduğu gözlemlenen delice doğan, rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra yaşam alanı olan Aladağlara yeniden bırakılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.