Delice doğan emin ellerde

Adana'nın Aladağ ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan delice doğan, Doğa Kuruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Yetimli Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından bulunan delice doğan, Doğa Koruma Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, besledikleri delice doğanın videosunu sosyal medyadan "emin ellerde" paylaşımı ile kamuoyu ile paylaştı.

Bitkin ve aç olduğu gözlemlenen delice doğan, rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra yaşam alanı olan Aladağlara yeniden bırakılacak.