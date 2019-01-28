Delikoca: "Yenikapı Ruhu Adana'da vücut bulmuştur"

MHP'den Aladağ Belediye Başkanlığına aday adayı olan Yusuf Delikoca, istifa ettiği Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevine geri döndü.

Adana Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ve Kültür Müdürlüğü görevine geri dönen Yusuf Delikoca, cumartesi günü yapılan aday tanıtım toplantısının bir değerlendirmesini yaparak, “Yenikapı Ruhu Adana'da vücut bulmuştur. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği hedefte on binlerce gönülleri ve hedefleri birleşmiş Adanalı, ihanete, işbirliğine ve gizli şer ittifaklarına karşı Cumhur'da bir olmuştur. Tek yürek tek ses olmuştur. Adana'nın dört bir yanından gelen on binler Cumhur İttifakı ile devam diyerek Hüseyin Sözlü'nün beş yıllık belediye başkanlığı döneminde Adana'nın kuzeyinden güneyine sağlanmış olan kavgadan uzak kardeşlik kültürünü bozdurmamaya kararlı olduğunu göstermiştir" dedi.

Gazi Mustafa Kemal'in, Kurtuluş Savaşı'nın ilk emrini verdiği, Arif Nihat Asya'nın destanlaşan "Bayrak" şiirini yazdığı Adana'nın, bir ilke daha imza atarak Cumhur İttifakı'nın ilk büyük açık hava toplantısına ev sahipliği yaptığını ve sağduyu birlikteliğinin en güzel örneğini sergilediğini ifade eden Delikoca, “O günden bugüne aynı ruh ile hareket eden Adanalılar, özellikle Milliyetçi Hareket Parti'li ve AK Parti'li seçmenler liderlerinin emrinde 15 ilçe ve Büyükşehir'de ise adaylarının yanında dimdik durmalıdır. Kararlıyız. Çalışacağız. Cumhur İttifakı ile tüm Adana'da kazanacağız. Bu kararlı duruşu hiç bir hamle ve şer odağı bozmayacaktır” şeklinde konuştu.