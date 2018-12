Demir: "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır"

Tunçhan Demir, kış aylarında kan bağışında düşüş yaşandığını belirterek, “Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır” dedi.

Kan Hastalıkları Federasyonu Genel Başkanı Ali Kılıç ve beraberindeki heyet, Tunçhan Demir'i ziyaret etti. Ziyarette toplumun kan bağışı konusunda bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Federasyon olarak Avrupa Birliği projeleri kapsamında Litvanya, Tunus ve İtalya'dan gelen gönüllüler ile kan hastası bireysel için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ali Kılıç, bundan sonraki süreçte de bu çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Tunçhan Demir ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu tarz gönüllülük esasına dayalı projeleri her zaman desteklediklerini ve bundan sonra da desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti. Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölge Müdürlüğü'nde yeterli kan stoklarının bulunduğunu ifade eden Dr. Tunçhan Demir, her zaman ihtiyaç sahibelerinin yanında olduklarını vurguladı. Dr. Demir, “Yaklaşık olarak aylık 18 bin ünite kan ihtiyacını karşılamaktayız. Fakat kış aylarında kan bağışlarında bir düşüş yaşanmaktadır. Unutulmamalıdır ki kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. 18 yaşını tamamlamış tüm sağlıklı bireyler her 3 ayda bir gönüllü kan bağışında bulunabilir” dedi.