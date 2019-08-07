İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Demirspor hazırlıklarına Adana'da yeniden başladı

Bolu kampını tamamlayan Adana Demirspor lig hazırlıklarına Adana’da yeniden başladı.

Bolu kampını tamamlayan Adana Demirspor lig hazırlıklarına Adana'da yeniden başladı.


Akşam saatlerinde kendi tesislerinde toplanan mavi lacivertli takım kısa bir çalışma yaptı.


Sakatlıkları devam eden Rassoul ve Tayyip antrenmanda yer almazken yeni transfer Volkan Şen çalışmada yer aldı.


Teknik Direktör Ümit Özat antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lig hazırlıklarına Adana'da devam edeceklerini belirten Özat, "İlk hafta oynayacağımız Balıkesirspor karşılaşmasının hazırlıklarını Adana'da sürdüreceğiz. Cumartesi günü hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Bolu'da iyi bir kamp dönemi geçirdik. Eksik bölgelere transfer çalışmalarımız devam ediyor. Takımımdaki bütün futbolcularıma güveniyorum. Taraftarımızdan ricam, lütfen bir daha ceza alıp bizi yalnız bırakmasınlar. Bu zorlu yolda onlara çok ihtiyacımız var" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.