Demirtaş: "112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz aramayla meşgul etmeyin"

Adana 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Vali Mahmut Demirtaş Başkanlığında Valilik makam toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Murat Süzen, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gazi Demir, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Halis Tekyiğit ile ilgili diğer yetkililer katıldı.

112 Acil Çağrı Merkezinin koordineli bir şekilde çalışmasının önemini vurgulayan Vali Demirtaş “İlimizdeki kurumların tüm ilçelerle birlikte 112 Tek Acil Çağrı Numarası sistemine dahil olması vatandaşa zamanında hizmet sunulabilmeyi sağlıyor” dedi.

Vali Demirtaş, acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan yıllık faaliyet raporunun değerlendirilmesi ve il düzeyinde ihtiyaç duyulan gerekli tedbirlerin alınması ve sorunların giderilmesi amacıyla “Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı”nı gerçekleştirmek üzere toplanıldığını belirtti.

Asılsız ihbarlar

112 Acil Çağrı Merkezi istatistiklerini içeren sunumun gerçekleştirildiği toplantıda; 2019 yılında sisteme gelen ihbarların birçoğunun asılsız olduğu belirtildi. 2019 yılında gelen çağrılardan 207 bin 728'inin Emniyet Müdürlüğüne, 406 bin 123'ünün Sağlık Müdürlüğüne, 34 bin 236'sının İtfaiyeye, 23 bin 141'inin ise İl Jandarma Komutanlığına aktarıldığı belirtildi.

Asılsız ihbarlarla ilgili konuşan Vali Demirtaş, “Vatandaşımıza hızlı ve etkin hizmet verilmesi amacıyla oluşturulan 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarlarla meşgul edenler, vatandaşın çağrı merkezine hızlı erişim hakkını elinden almakta, zamanında müdahaleyi geciktirerek, gerçekten zor durumda olan bir vatandaşımızın acil yardıma ulaşmasını engellemektedir. Telafisi mümkün olmayan bir işin sorumluluğunu taşıyan ve görev bilinciyle acil yardım hizmeti veren 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin bu tür aramalarla yıpratılması; iş verimini düşürmekte, zaman ve kaynak israfına sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızdan bu konuya daha duyarlı yaklaşmalarını, 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz aramalarla meşgul etmemelerini özellikle istiyoruz” diye konuştu.

Vali Demirtaş'ın, 112 Acil Çağrı Merkezine Sağlık, Emniyet, Jandarma ve İtfaiye birimlerinin entegre olduğunu, en kısa zamanda 122 AFAD ve 177 Orman Yangını ihbar hatlarının da sisteme entegre olacağını kaydetti.