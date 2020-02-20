Demirtaş: "Gelecek nesillere ışık tutacak her çalışmayı destekleyeceğiz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Tarihimizden bize miras kalan eserleri koruyarak gelecek nesillerimize ışık tutmak bizim için çok önemli. Bu sebeple yapılacak her çalışmayı tereddüt etmeden destekleyeceğiz" dedi.

Vali Demirtaş, Ceyhan ve Kozan ilçelerinde bulunan tarihi eserlere bir dizi inceleme ziyareti gerçekleştirdi. İlk olarak Ceyhan ilçesinde bulunan ve Adana'nın tarihi simgelerinden biri olan Yılankale'yi ziyaret ederek burada yapılacak çevre düzenlemesi, aydınlatma çalışmaları konularında ilgililerden bilgi alan ve harita üzerinde incelemede bulunan Vali Demirtaş, daha sonra Sirkeli Mahallesinde bulunan Sirkeli Höyüğünü ziyaret etti. Höyükte gerçekleştirilen çalışmaları yerinde gören Vali Demirtaş, “Tarihimizden bize miras kalan eserleri koruyarak gelecek nesillerimize ışık tutmak bizim için çok önemli. Bu sebeple yapılacak her çalışmayı tereddüt etmeden destekleyeceğiz'' diyerek çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Murat Süzen ile Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu'nun da katıldığı ziyaret, Kozan ilçesinde bulunan Anavarza Antik Kenti'nde yapılan restorasyon çalışmalarına yönelik gerçekleştirilen incelemelerle sürdü.

Anavarza Antik Kenti'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş; birçok doğal, kültürel ve tarihi güzelliğe sahip olan Adana'nın bu değerlerini gelecek nesillere bırakma sorumluluğuyla kentte birçok çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi ve bu çalışmalarla Adana'nın turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlayacaklarını ifade etti.

Vali Demirtaş'ın inceleme ziyareti; Romalıların 3. yüzyılda Perslere karşı kazandığı zaferin anısına inşa ettirdiği “Zafer Takı” olarak adlandırılan kapıda Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca tamamlanan restorasyon çalışmalarını incelemesiyle sona erdi.