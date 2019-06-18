Demirtaş: “Üreticilere desteklerimizi sürdüreceğiz”

Beta Sulama ve Fidancılık Firması yetkilileri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, Sarıçam ilçesi Gökbuket Mahallesi'nde bulunan meyve bahçesinde düzenlenen “12. Meyve Bayramı” etkinliği, Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yetiştirilen şeftali, nektarın, erik, elma, kayısı ve kiraz türü meyve çeşitlerinin davetlilerin beğenisine sunulduğu “Meyve Bayramı” etkinliğinin düzenlenmesinden ve gelenekselleştirilmesinden dolayı firma yetkililerine teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş, meyveciliğin, tarımın uzun zaman alan ve önemli dallarından biri olduğuna dikkat çekti.

"Tarım sektörünün daima yanında olacağız"

Valilik olarak, devletin de desteğiyle tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm üreticilere destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Vali Demirtaş açıklamalarında, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün de gayretleriyle pazar payı ve katma değeri yüksek olan meyveciliğin ön plana çıkarılması için üreticilerimize desteklerimizi sürdüreceğiz. Geleneksel Meyve Bayramı Etkinliği'nin 12.sini gerçekleştiren Beta Fidancılık yetkililerine teşekkür ediyor, tüm üreticilerimize bereketli hasatlar ve bol kazançlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Davetliler, oluşturulan standları gezdi

Kentin önemli tarım kuruluşlarından olan BETA Fidancılık firmasınca gerçekleştirilen “12. Meyve Bayramı” etkinliği, meyve ikramında bulunulan davetlilerin, stantları gezmesi ve yetiştirilen ürünler hakkında bilgiler almasıyla sürdü.