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Demiryolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı

Adana’da, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi demiryolu iş otosunun çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Adana'da, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi demiryolu iş otosunun çarpması sonucunda ağır yaralandı.


Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde demiryolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada demiryolu iş otosu çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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