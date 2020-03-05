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Denetimli serbestlik yükümlüleri camilerde temizlik ve bakım yapacak

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, Kaymakamlık ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol kapsamında camilerde Ramazan ayının sonuna kadar, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri tarafından temizlik ve genel bakım çalışması yapacak.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Kaymakamlık ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol kapsamında camilerde Ramazan ayının sonuna kadar, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri tarafından temizlik ve genel bakım çalışması yapacak.


İşbirliği protokolü Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz ve Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren tarafından imzalandı. İmza törenine Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akyıldız, İlçe Müftüsü İbrahim Memiş ve Ceyhan Denetimli Serbestlik Müdürü Serdal Dalhan da katıldı.


Protokol kapsamında yapılacak çalışmalara, Ceyhan Müftülüğü ile Ceyhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma takvimine göre hemen başlanacak ve Ramazan ayının son gününe kadar camilerde bahçe ve iç temizlik ile genel bakım yapılarak Ramazan Bayramına hazırlanacak.


Kaymakam Yılmaz, denetimli serbestlik yükümlülerinin okullar ve hastanedeki çalışmalar ile ağaç dikimleri başta olmak üzere ilçedeki kamu kurumlarında yapmış oldukları hizmetlere vesile olan Başsavcı Ufuk Mustafa Süren'e teşekkür etti. Başsavcı Süren de, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kapsamında denetim ve takibi yapılan yükümlülerin topluma faydalı hizmetler yapmaları konusundaki çalışmalarının bundan böyle de artarak devam edeceğini, ilçedeki camilerin temizlenmesi ve bakımı gibi hayırlı bir işi yapacak olmaktan dolayı da ayrı bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

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