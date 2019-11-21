Denetimli serbestlik yükümlüleri için "Mesleki Eğitim Kampüsü" kuruluyor

Adana'da, denetimli serbestlik yükümlülerinin meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan proje kapsamında, 10 bin metrekare alan üzerine “Mesleki Eğitim Kampüsü” kurulacak.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı başkanlığında, belediyeler, odalar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan Koruma Kurulu, 2019 yılının ikinci toplantısını Adana Ticaret Borsasında gerçekleştirdi.

Toplantıda Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce sunum yapılarak, katılımcılara, bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

Sunumda yer alan bilgilere göre, Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün son bir yıl içerisinde Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile çeşitli alanlarda açtığı 162 kursta başarılı olan 475 yükümlüye MEB onaylı sertifika verildi. Ayrıca, “Artık Mesleğim Elimde” sloganıyla başlatılan proje kapsamında açılan “İş Makinesi Operatörlüğü” kursu ile 11 denetimli serbestlik yükümlüsü iş makinesi operatörü oldu.

Öte yandan, Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne iş başvurusunda bulunan 21 yükümlüden 8'i Koruma Kurulu'nun çalışmaları kapsamında işe yerleştirilirken, 2'sinin meslek edinme kursuna dahil edildiği, diğer kişiler için iş arayışına devam edildiği belirtildi.

Türkiye'de ilk olacak

Koruma Kurulu üyeleri, denetimli serbestlik yükümlülerinin meslek sahibi olmalarını hedefleyen “Mesleki Eğitim Kampüsü” projesi hakkında da bilgilendirildi.

Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan proje, ağustos ayında Seyhan Belediye Başkanlığı, Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile başladı. Seyhan Belediyesi, şu an Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak hizmet veren 10 bin metrekare alan üzerine kurulu tesisin kullanımını, denetimli serbestlik bünyesindeki dezavantajlı yükümlülerin meslek sahibi olmalarını sağlamayı hedefleyen proje için Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tahsis etti.

Fidan ve süs bitkisi serası kurulacak

Hayata geçirilecek “Mesleki Eğitim Kampüsü”nde ilk olarak mobilya ve kaynak atölyeleri açılacak, fidan ve süs bitkisi serası kurulacak. Mobilya ve kaynak atölyelerinde, ekonomik ömrünü tamamlamış okul masa ve sıraları yenilenerek, tekrar kullanıma hazır hale getirilecek. Böylece MEB'e bağlı okullardaki sınıf şartları iyileştirilerek, devlet bütçesine katkı sağlanacak. Atölyelerde çalışacak yükümlülerin meslek sahibi olmaları için ahşap boyama, vernikleme, ahşap montaj elemanı ve kaynak kursları açılacak.

Seyhan Belediyesinin peyzaj çalışmaları sırasında dikimini yapacağı bitkiler, fidan ve süs bitkisi serasında açılacak bahçecilik kurslarında yetiştirilecek.

Tahsis edilen alanın Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce aktif olarak kullanılmaya başlanmasıyla hayata geçirilerek proje için ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatların temini, kurul üyelerinin desteğiyle sağlanacak.

“Bir insanın ceza alması onu otomatik olarak kötü yapmaz”

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, hükümlülere ön yargıyla yaklaşmamak gerektiğine dikkat çekerek, “Görev yaptığım her şehirde ilk bu ön yargıyı kırmaya çalışıyorum. Bir insanın hayatının bir döneminde, hak ederek ya da adli hata sonucu cezaevine girmesi, o kişiyi otomatik olarak kötü yapmaz. Biz bu insanların elinden tutmalıyız, tekrar topluma kazandırmalıyız. Hedef kitlemizde 10 bin kişi olsa, biz bunlardan sadece birine dahi fayda sağlasak o kişi için başarı oranı yüzde 100 demektir. Bu asla azımsanacak bir başarı değildir. Karamsarlığa kapılmadan, olaya bu mantıkla bakmamız lazım” dedi.

Koruma Kurulu'nun faaliyetleri kapsamında hayata geçirilecek “Mesleki Eğitim Kampüsü” projesinin de yükümlülerin meslek sahibi olmalarına ve iş disiplini kazanmalarına ciddi katkı sağlayacağını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, “Kurul üyelerimizin de desteğiyle çok güzel bir proje olacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.