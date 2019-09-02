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‘‘Deneyap Teknoloji Atölyesi''nin sene sonu sergisi açıldı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Deneyap Teknoloji Atölyesi”nin Sene Sonu Ürün Sergisinin açılış törenine katıldı.


Vali Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı kapsamında desteklenen ve Milli Teknoloji Hamlesinde rol alacak gençlerin gelişimlerinin sağlanması amacıyla kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesinin Yüreğir Gençlik Merkezinde düzenlenen sene sonu ürün sergisinin açılış törenine katıldı.


Vali Demirtaş, Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in de katıldığı açılış töreninde açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tüm stantları gezerek sergilenen ürünler hakkında, projelerde görevli öğrencilerden bilgiler alıp öğrencilerle sohbet etti.


Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik'in de hazır bulunduğu ziyarette yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, Deneyap Teknoloji Atölyesinin gerçekleştirilmesinin Türkiye için çok önemli bir adım olduğunu belirtip bu proje sayesinde teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirileceğine dikkat çekti.


160 öğrenci tarafından hazırlanan 47 projenin yer aldığı sergide yaptığı incelemenin ardından Vali Demirtaş, robotik inovasyon, teknolojik tasarım gibi konulara ilgisi ve yeteneği olan gençlerin bu atölyede gerçekleştirecekleri çalışmalarla büyük işler başararak geleceğin bilim insanı ve girişimcileri olabileceklerine inancının tam olduğunu belirtip projelerin hazırlanmasında emeği geçen herkese özellikle de öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

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