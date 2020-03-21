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Dengesini kaybeden engelli kadın nehre düştü

Adana’da Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü’de Suriyeli engelli bir kadın, nehri izlediği sırada dengesini kaybedip suya düştü.

Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de Suriyeli engelli bir kadın, nehri izlediği sırada dengesini kaybedip suya düştü. Kadını vatandaşlar kayıkla kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Ayna Havur (50), elektrikli tekerlekli sandalyesinden kalkıp suya baktığı sırada dengesini kaybedip nehre düştü.


Akıntıda sürüklenen kadını, imdadına koşan çevredeki amatör balıkçılar kayıkla kurtardı. Kıyıya getirilen Havur, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baygınlık geçiren Havur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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