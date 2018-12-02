Deniz Özgür'ün "Günkaçağı" şiir kitabı çıktı

Deniz Özgür, 1977 Adana doğumlu olduğunu ve yazmayı öğrendiği günden beri yazmakta olduğunu belirterek, ”İlk şiir karalamamı ilkokul 5. sınıfta yazmıştım. "Kardeşiz biz hepimiz, eksilmesin sevgimiz, çekilmesin dostluk için uzanmış ellerimiz" diyerek. O zamanlar ilk aşk duygusunu yaşıyordum. Aşkın kardeşlik olduğunu düşünüyor olmalıyım ki böyle bir dize yazmıştım” dedi.

İlk kitabının denemelerden oluştuğunu kaydeden özgür, "Deniz Ben Mavi Sen" diyerek okurun yüreğine değmeye çalıştığını ifade ederek, ikinci kitabı Günkaçağı hakkında şöyle dedi:

“Çoğu yaşanmışlıklardan yola çıkarak, kendimi anlattığım bir kitap. Günkaçağı ise şiir diyemiyorum ben ancak şiir karalamaları diyebildiğim bir çalışma. Günkaçağı'nın anlamı bende büyük. Ancak bunu kelimelere döküp anlatabilmem pek mümkün değil. Günkaçağı bir aşk dizesi diyebilirim sadece. Kaçak bir aşkın hikayesi, sahip çıkılamamış, sahip olunamamış kırık bir aşk dizesi. Hepimizin yaşamında var olan serzenişler var Günkaçağı'nda. Doğum sancısı gibi bir kitap aslında Günkaçağı. Süren yaşamın içinde yeniden, yenilenerek yürümek gibi, şiir için ilk adım bu karalamalar. Dilerim okurun ruhuna dokunabilir. Bazen bir kelime veya bir cümle hayatlarımızın yönüne ışık tutar diye düşünürüm. İşte "Günkaçağı" da benim ışığım diyebilirim.”

“Yaşanabilir bir dünya için sevgiyle okumaya, anlamaya, üretmeye, büyütmeye yaşamı devam edebilmeyiz” diyen Deniz Özgür, “Yaşam gerçekten zorlu bir yolculuk ve bu yolculukta birbirimize ihtiyacımız var. Ben yazarak buluyorum yolumu, safları sıklaştırmak bir hayata ulaşmak gibi yazı benim için. Dilerim okuyucunun yüreğinde de benzer duygular açığa çıkarabilirim” şeklinde konuştu.