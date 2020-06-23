Denizde boğulan baba ile oğlun cenazesi gözyaşları içerisinde alındı

Adana'nın Karataş ilçesinde denize girmenin yasak olduğu yerde suya girerek boğulan baba ile oğlun cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Bu sırada aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, amca Reşit Karayiğit, “Orada bu insanlar yarım saat boğuşmuş boğulmamak için. Hiç mi kimse yoktu kurtaramadılar” dedi.

Babalar Günü'nde Karataş ilçesi sahilinde meydana gelen olayda 11 yaşındaki Ali Ercan Karayiğit ve babası Habib Karayiğit (40) "Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarısının yazılı olduğu tabelanın bulunduğu yerde denize girdi. Ali Ercan, suyun derinleşmesiyle çırpınmaya başladı. Habib Karayiğit, oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Denizde çırpınan baba ve oğlunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Habip Karayiğit, sudan çıkarılırken, Ali Ercan denizde kayboldu. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürülen Habip Karayiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Ercan'ı bulmak için ekipler, gece saatlerine kadar arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde yeniden arama çalışmasına başlayan ekipler, talihsiz çocuğun cesedine ulaştı. Baba ve oğlunun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Dün korona virüs testi yapılan baba ile oğlun cenazesi bugün test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

“Hiç kimse yok muydu orada”

Bu sırada yakınları gözyaşlarına boğulurken amca Reşit Karayiğit, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Karayiğit, acılarının olduğunu belirterek , “Biz evdeydik haber geldi ve Karataş'a gittik. O gece orada kaldık sabaha karşı Ali Ercan'da bulundu ve ikisini aldık geldik. Gömeceğiz artık. Suya girdikleri yerde yasak varsa güvenlik orada yok muydu. Kimse demedi mi yasak diye. Bunu söylemesi lazım oradakilerin. Kimse kurtaramadı mı. Yarım saat boğuşmuşlar batmamak için. Ben bu insanları kınıyorum. Hiç kimse yok muydu orada. Bu kadar mı vicdansızlık olur” diye konuştu.

“O bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklansın”

Dumlupınar Mahalle Muhtarı ve aile yakını Şehmus Demir ise baba ile oğlun boğulduğu yerde her yıl ortalama 40-50 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Kimse neden orayı kapattırıp önlem almıyor. Karataş turizm bölgesi olan bir yer. Ancak cankurtaran yok. Başka insanlar da gidecek. Oraya bir el atsınlar. Cankurtaran olsa orada belki bu insanlar yaşayabilecekti. Karataş başı boş bırakılmış. Devletimiz gerekli önlemi alsın gerekirse oraya giriş ve çıkışlar yasaklansın” diye konuştu.

Cenazenin bugün Küçükoba Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.