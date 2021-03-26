Denizde organik kirlilik

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde oluşan görüntünün nedeninin organik bir kirlilik olduğu tespit edildi. Drone ile görüntülenen denizin renginin maviden kahverengiye dönmüş olmasıysa dikkat çekti.

Dün, Harb-İş Sahili'nde 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, yağ tabakası izlenimi nedeniyle bugün bölgede çalışma başlatıldı ve koruma altındaki Akyatan Lagünü'ne suyun girişi engellendi. Ancak dün denizden alınan numune Çukurova Üniversitesi'nde analiz edildi. Adana Valiliği analiz sonucu açıklama yayınladı. Açıklamada, denizdeki kirliliğin organik olduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan detaylı incelemeler sonrasında denizden alınan numuneler Çukurova Üniversitesince analiz edilmiş; kirliliğe neden olan atıkların kimyasal bir atık olmadığı, plankton adı verilen deniz canlılarından kaynaklanan organik bir kirlilik olduğu tespit edilmiştir.”

Öte yandan drone ile görüntülenen denizin renginin büyük bir kısmının maviden kahverengiye dönmüş olmasıysa dikkat çekti.