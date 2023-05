Deprem komisyonu çalışmalarını tamamladı

Raporda, bölgede özellikle kalın bir alüvyon çökelinin olduğu ve yeraltı su seviyesi ile ilgili olarak sıvılaşma riskinin yüksek olduğu bölgelerde yapılaşmanın çok daha dikkatli yapılması gerektiği vurgulandı.

Raporda, meydana gelen depremlerden sonra Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, Prof. Dr. Sedat Türkmen, Prof. Dr. Hasan Çetin, Doç. Dr. Hakan Güneyli, Doç. Dr. Nusret Nurlu ve Dr. Ahmet Can Akıncı'nın, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünce sağlanan ulaşım imkanları ile ivedi olarak farklı gruplar ve günlerde deprem bölgelerinde, depremler sırasında meydana gelen yüzey kırıkları ve hasar dağılımını incelemek üzere araziye çıktıkları belirtildi. Ekibin saha incelemelerinin ise halen devam ettiği ifade edildi.

“Depremle yaşamaya her an hazırlıklı olmalıyız”

67 sayfadan oluşan raporun sonuç kısmında şu ifadelere yer verildi:

“Deprem potansiyeli yüksek olan ülkemizde, incelememize konu olan Çukurova bölgesinde belirtilen çok sayıdaki aktif faylar deprem gibi doğal afetlerin yaşanmasına maalesef zemin oluşturabilmektedir. Aktif fay zonları boyunca hemen her yerde sismik aktiviteler gerçekleşebilir. Bu nedenle depremle yaşamaya her an hazırlıklı olmalıyız ve yöresel olarak belirli büyüklükte deprem olacakmış gibi yaşayacağımız yapı tasarımlarının deprem yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun tarzda ve özellikle fay zonlarından mümkün ölçüde uzakta inşa edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, gelecek zamanlarda yine birtakım büyük depremler yaşayacağımız gerçeğinden hareketle afet yönetimine yönelik mevzuat, toplumsal bilgilendirme, kurumsallaşma politikaları, teknolojik uygulamalar gibi çalışmalar ülkemizde depremi yaşamadan yaşam alanlarımızı afetlere karşı daha hazır ve dayanıklı hale getirecektir.”

“Depremler öldürmez, binalar ve yanlış yer seçimi öldürür”

Raporun sonunda ise, “Depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Adana'da, can kaybı diğer illere göre daha çok ilin kuzeyinde meydana gelmiş olup, daha fazla hasar ise Seyhan ilçesinde olmuştur. Depremlerde yıkılan ve ağır hasarlı olarak belirlenen binaların losyonları incelendiğinde genelde Çukurova Bölgesi'nin güneyinde Barış Manço Bulvarı, kuzeyde Süleyman Demirel Bulvarı, doğuda Turgut Özal-Kenan Evren Bulvarı kavşağı ile batıda Öğretmenler Bulvarı arasında dağılım göstermektedir. Bölgede yapılan zemin etüt çalışmalarında söz konusu birimlerde taşıma gücü ve oturma sorunu ile karşılaşılmamıştır. Sadece, Handere Formasyonu'nun Seyhan Baraj Gölü'ne bakan eğimli yamaçlarının bazı yerlerinde stabilite sorunları yaşanabilmektedir. Şunu tekrar hatırlatmakta yarar var, depremler öldürmez, binalar ve yanlış yer seçimi öldürür” denildi.