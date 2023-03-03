Deprem kredisi çekecek vatandaşlar bankaların önünde kuyruk oluşturdu

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki yıkıcı depremin ardından afet bölgesi ilan edilen 11 ilde 6 ay ödemesiz 36 aya varan kredi desteği verilmesinin ardından Adana'da bankaların önünde kuyruklar oluştu.

‘Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremin ardından kamu bankaları afet bölgesinde bulunan 11 ilde 6 ödemez 36 aya varan vade ile destek kredisi vereceğini açıkladı. Gelişmenin ardından Adana'da bulunan vatandaşlar kamu bankaları önünde kredi çekmek için kuyruk oluşturmaya başladı.

Kredi kuyruğuna giren Ayten Özdemir (60), ”Depremde evim orta hasarlı bulundu, onun güçlendirilmesi için çekiyorum. Bu krediyi bize olanak tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Krediyi sonuçta ödeyecek olan biziz, inşallah yüzümüzü akıyla bu krediyi öder çıkarız” dedi.