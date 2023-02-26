İhlas Haber Ajansı

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Deprem sonrası terk edilen apartmanlar polis ve bekçiye emanet

Adana polisi yaşanan depremin ardından özellikle apartmanların terk edilmesiyle birlikte buralarda 24 saat nöbet tutarak, vatandaşın malını koruyor.


Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçesi olan depremin üzerinden 20 gün geçti. Adana'da 11 apartman yıkıldığı için vatandaşlarda apartmanlara girememe korkusu başladı. Bu nedenle vatandaşlar evlerini terk edip ya il değiştirdi ya da müstakil evlere gitti. Bunu fırsat bilen hırsızlar da apartmanlara dadandı. Ancak bu durumu hemen fark eden Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve bekçiler gece-gündüz, 24 saat apartman önlerinde nöbet tutup, devriye atmaya başladı. Hırsızlara göz açtırmayan polis ve bekçi vatandaşın malını koruyor.

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