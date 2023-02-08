Depremde yolda yarıklar oluştu

Adana'da iki gün önce sabaha karşı meydana gelen depremde asfalt yolda yarıklar oluşurken, sürücüler mecbur kaldıkları için yoldan geçtiklerini, korktuklarını söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7., aynı gün Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Adana da etkilendi. 11 binanın yıkıldığı ve 167 kişinin hayatını kaybettiği Adana'da yolların yarıldığı ortaya çıktı. Aynı günde yaşanan iki büyük depremden dolayı Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı ve Çotlu Mahallesi yolunda da asfaltta yarıklar oluştu. Yolun bir kısmında birden fazla oluşan yarıklar sürücüleri tedirgin ediyor. Sürücüler yarıklar nedeniyle korktuklarını ancak mahalleye gidecek başka yol olmadığı için yarılan yolu kullandıklarını söyledi.