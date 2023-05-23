Depremler sonrası Saimbeyli'de tehlikeli kayalar temizleniyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde aşırı yağış ve devam eden artçı depremler nedeniyle kaya yarıklarının oluştuğu tehlikeli alanlar, uzman ekipler tarafından tespit edilip temizleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin etkilediği Adana'nın Saimbeyli ilçesinde de sık sık 4 ve üzeri artçı sarsıntılar sürüyor. Afetin hasar oluşturduğu ilçede yerleşim yerlerini tehdit eden kaya yarıklarının ardından Saimbeyli Kaymakamlığı, ilçe belediyesi ve AFAD ekiplerinin başlattığı çalışmalar çerçevesinde temizleniyor.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe de, AFAD ekipleri ve kaymakamlık ile birlikte tehlikeli kayaların titizlikle temizlendiği alanda incelemelerde bulundu. Başkan Gökçe, "İlçemizde oluşan depremler ve yağışların ardından kaya açılmaları ve tehlikeli yapılar tespit edildi. Kaymakamlık ekipleri ile AFAD ekipleri ile birlikte oluşturulan özel ekiple büyük bir titiz çalışma yapıldı. Kayalar indirildi. Tüm tehlikeli alanlara müdahale ediyoruz. Özveri ile çalışmalarımız sürüyor devletimiz tüm imkanlarını bölgemiz için seferber ediyor. Savrun fay hattının bölgemizden geçmesinden dolayı bölgemizde yoğun depremler yaşanmakta. Bazı mahallelerimiz risk altında. Can kaybımız yok maddi hasar oluştu ilçemizde. 150 mahallemizde çadır kurduk. Belediye olarak, kaymakamlığımız olarak desteklerimiz sürmekte. Şu ana kadar tehlikeli tüm kaya yarıkları ve tehlike arz eden yapılar temizleniyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun" diye konuştu.