Depremzede ailenin semt pazarına kurduğu çadır yandı

Adana'da depremzede aile tarafından semt pazarına kurulan çadır yanarken, olayda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir depremzede aile mahalledeki semt pazarına kendi imkanlarıyla çadır kurup burada yaşamaya başladı. Pazarın kurulduğu gün ise çadırda birden yangın çıktı. Kısa sürede yangın çadırı sararken, depremzede aile çadırdan çıkarak hayatını kurtardı. Yangın çadırın hemen yanına kurulan pazarcı esnafının çadırına da sıçradı. Pazarcı esnafı kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangına söndürebildi. Yangında maddi hasar meydana geldi.