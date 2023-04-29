Depremzede Asel bebek, Adana'da hayata tutundu

Hatay'da deprem sonrasında zor şartlarda prematüre ve kalbinde delikle dünyaya gelen Asel bebek, Medical Park Seyhan Hastanesindeki 1 aylık yoğun bakım sürecinin ardından yaşam mücadelesini kazanarak taburcu oldu.

Hatay'da meydana gelen deprem sonrası zor şartlar altında doğum yapan anne ve bebeğinin yaşam mücadelesi mutlulukla sonlandı. Prematüre ve kalbinde delik olan Asel bebek, deprem sonrasında Medical Park Seyhan Hastanesine kaldırıldı. Bebek yoğun bakımda geçirdiği 1 aylık bir tedavi sürecinin ardından, sağlığına kavuşmuş bir şekilde ailesine teslim edildi.

Bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın sevincini yaşayan Salih-Emine Karakuş çifti, bu zorlu süreçte kendileriyle yakından ilgilenen Yenidoğan Yoğun Bakım Hekimleri Uzm. Dr. İhsan Yüksekkaya'ya, Uzm. Dr. Günay Mirzayeva'ya, Sorumlu Hemşire Özlem Gündüz'e ve tüm servis personeline teşekkür etti.

“Hem prematüreydi hem de kalbinde delik vardı”

Konuyla ilgili bir açıklama Yenidoğan Yoğun Bakım Hekimi Uzm. Dr. İhsan Yüksekkaya, "Deniz Asel, ülkemizi 6 Şubat 2023'te acılara boğan depremden yaklaşık 2 hafta kadar sonra dünyaya gözlerini açmıştı. Belki de annesinin yaşadığı stres, travma ve zor şartlar yüzünden olması gerekenden erken doğmuştu. Deprem sebebiyle gelişen olumsuz çevresel şartlar ve prematüre doğmanın getirdiği yük ve zorlukların yanı sıra, kalbinde de problem vardı. Bu sebeplerden dolayı hastanemize sevk edilmişti. Kalpten çıkan 2 büyük damar arasında duktus dediğimiz bir yapı vardır. Anne karnındaki yaşamda açık olan bu yapının, bebek doğduktan sonra kapanması gerekir. Deniz Asel'in ise, duktusu kapanmamış, bu durum kalbine ek yük binmesine sebep olmuş, buna paralel olarak da zaten erken doğum yüzünden mevcut olan solunum sıkıntısı artmıştı. Ayrıca kan tetkiklerinde enfeksiyon değerleri de yüksekti. Bebeğimizi tedavinin başlarında solunum cihazına alarak solunum yükünü azalttık” şeklinde konuştu.

“Önce solunum cihazından sonra da oksijen desteğinden ayrıldı”

Antibiyotik tedavileri düzenledikten sonra bebeğin kalbindeki deliğin küçülmesi ve kapanması için ilaç tedavileri verdiklerini belirten Uzm. Dr. İhsan Yüksekkaya, şunları söyledi:

“Asel bebeği başlarda hortumla azar azar besleyebildik. Tedaviye yanıt aldıkça solunum sıkıntısı geriledi. Önce solunum cihazından, takiplerinde oksijen desteğinden ayırdık. Minik ve yorgun kalbi rahatladıkça bebeğimizi ağızdan beslemeye başladık. Zaman içinde beslenmesini her gün artırarak serum ihtiyacını da ortadan kaldırdık. Tamamen ağızdan beslenmeye geçtik. Kontrolümüz sonrasında kalp ekokardiyogramında kalbindeki deliğin küçülmüş ve kapanmak üzere olduğunu, artık kalbine ek yük bindirmediğini tespit ettik. Sorunlu doğan bebekler için tam donanımlı yenidoğan yoğun bakım üniteleri son derece önemli. Hastanemizin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bebeğimizin normal gelişimini sağlamak için ekibimizle beraber üstün çaba sarf ettik. Bu çabamız da sonuç verdi. Bebeğimiz sağlıklı bir şekilde ailesine kavuştu. Bu sevinci paylaşmanın mutluğunu yaşıyoruz" dedi.

Baba Salih Karakuş ise, bebeklerinin sağlığına kavuşması için çaba sarf eden doktor, hemşire ve yardımcı personele teşekkür etti.