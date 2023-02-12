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Depremzedelere yardım bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı

Adana polisi ’Depremzedelere yardım götürüyoruz’ bahanesiyle 107 kilo 100 gram esrar taşıyan iki şüpheliyi yakaladı.

Adana polisi 'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo 100 gram esrar taşıyan iki şüpheliyi yakaladı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda içinde depremzedelere götürülmek üzere yardım malzemesi taşındığı öne sürülen bir kamyoneti durdurdu. Polis, kamyonette bulunan, M.K. (44) ve F.B.'den (37) şüphelenip araçta hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Polis, giyim ve gıda malzemeleri arasına gizlenmiş halde 178 pakette 107 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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