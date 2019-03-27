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Dev projeye iş müracaatları başladı

Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi’ nde Rönesans Holding tarafından kurulacak olacak Petrokimya Tesisi’ nde çeşitli meslek gruplarında çalıştırılacak işçiler için başvurular Ceyhan Belediyesi tarafından alınıyor.

Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi' nde Rönesans Holding tarafından kurulacak olacak Petrokimya Tesisi' nde çeşitli meslek gruplarında çalıştırılacak işçiler için başvurular Ceyhan Belediyesi tarafından alınıyor.


Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'da müjdesini verdiği, geçtiğimiz hafta ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un önderliğinde proje lasmanının yapıldığı Petrokimya Tesisi'nde çeşitli meslek gruplarında çalıştırılacak işçiler için Ceyhan Belediyesi'nde ön başvurular alınmaya başlandı.


Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak, "Türkiye'nin Enerji Üssü' sloganıyla Ceyhan'da hayata geçirilmesi planlanan; ‘Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi' ilçemize hayırlı olsun. Proje kapsamında bin 341 hektarlık bir alanda 1.3 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçirilmesi planlanan; ‘Polipropilen Üretim Tesisi'nde çalıştırılmak üzere Ceyhanlı hemşehrilerimizden ön başvuruları almaya başladık. Bu dev projede 40 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor" dedi.

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