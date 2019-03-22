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Devlet Bahçeli Adana'ya geliyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 27 Mart Çarşamba günü Adana’da vatandaşlara hitap edeceği bildirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 27 Mart Çarşamba günü Adana'da vatandaşlara hitap edeceği bildirildi.


MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Adana'da yapacağı miting tarihinin belli olduğunu belirterek, “Genel Merkezimizin, Genel Başkanımızın katılacağı mitinglerle ilgili yaptığı çalışma sonucunda Adana'daki program tarihi netleşti. Genel Başkanımız 27 Mart Çarşamba günü Adana'da olacaklar ve İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge katılacak. Genel Başkanımız saat 17.00'da Adana'dan önemli mesajlar verecek. Mitinge partili partisiz bütün halkımız davetlidir” dedi.


Avcı, mitingle ilgili hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

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