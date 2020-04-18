Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde Selami Ersoy (50), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar yaralı Ersoy'a yardım için giderken olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahalede buldu. Selami Ersoy sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.