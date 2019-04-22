Dezavantajlı bölgedeki çocuklara 23 Nisan şenliği

Adana'da dezavantajlı bölgede öğrenim gören 60 birinci sınıf öğrencisi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Adana Göltepe Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen şenlikte kentin kenar mahallelerindeki ilkokullarda öğrenim gören 60 birinci sınıf öğrencisi, gönüllerince eğlenirken, hükümlülerin geri dönüşüm kutularında toplanan tekstil malzemelerinden yaptığı hediye oyuncaklarla da büyük mutluluk yaşadı.

Tesisteki çocuk parkında gönüllerince eğlenen çocuklara Vali Demirtaş ile Başsavcı Yurdagül ile beraberindekiler, kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü altında bulunan hükümlülerin Denetimli Serbestlik bünyesindeki Eğitim ve Yenileme Atölyesi'nde geri dönüşüm kutularında toplanan tekstil malzemelerinden yaptıkları oyuncaklardan hediye etti. Çocuklara ayrıca Türk Kızılayı tarafından içinde kırtasiye malzemesi, ayakkabı ve kıyafet bulunan çanta verildi. Daha sonra Vali Demirtaş'ın başında bulunduğu heyet, ilkokul çocuklarıyla birlikte öğle yemeği yedi. Özellikle Vali Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş ile Başsavcı Yurdagül'ün eşi Hazal Demet Yurdagül, aynı masada yemek yedikleri çocuklarla yakından ilgilenip bol bol sohbet etti. Etkinlikte ayrıca fiziksel engelli bir kız öğrenciye de Kızılay tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

“Yüzünüzdeki gülümseme bizi mutlu ediyor”

Etkinlikte konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, bugün protokol konuşmasının bir önemi olmadığını belirterek, “İşin en önemli kısmı siz çocukların eğlenmesi. Başka hiçbir sözün bir önemi yok. Atatürk bu güzel günü siz çocuklara armağan etti. Biz de sizinle birlikte burada olduğumuz için, yüzünüzdeki gülümsemeyi gördüğümüz için çok mutluyuz. İyi ki geldiniz, yine bekliyoruz, gününüz kutlu olsun” dedi.

Programın sonunda etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.

Düzenlenen programa Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'ün eşi Hazal Demet Yurdagül, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, ­Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Saygılı ile dezavantajlı bölgelerde bulunan 4 ilköğretim okulunda öğrenim gören 60 öğrenci katıldı.