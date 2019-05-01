Dezavantajlı ve zeki çocuklara emniyet müdüründen Süper Lig sürprizi

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız "Umut Eli" projesi kapsamında öksüz, parçalanmış aile ve zeki çocukları Atiker Konyaspor-Galatasaray maçına götürerek sürpriz yaptı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş göreve geldikten sonra özellikle dezavantajlı çocuklara yönelik projelerin artırılması talimatı verdi. Bu talimat kapsamında Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız "Umut Eli" isimli projeyle dezavantajlı çocuklara yönelik bir çok etkinliğe imza attı.

Tırnaksız, proje kapsamında hem dezavantajlı, öksüz, parçalanmış çocuk hem de okullarında başarılı zeki toplam 40 çocuğa en büyük hayallerinin ne olduğunu söyledi. Çocuklar, bir Süper Lig maçına gitmek ve futbolcuları statta görmek olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Tırnaksız çocukları hangi takımı tuttuklarını sordu. Çocukların çocuğu Galatasaray'ı tuttuğunu söyleyince 40 çocuk ve emniyet müdürü beraberindekiler ile Atiker Konyaspor Galatasaray maçını izlemeye gitti. Tırnaksız, çocukları hayatlarında ilk kez bir Süper Lig maçına götürerek onlara unutulmayacak bir gün yaşattı.

40 çocuk ilk kez futbolcuları görmenin ve statta maç izlemenin heyecanını yaşadı. Çocuklar çok mutlu olduklarını bu anı hiç unutmayacaklarını söyledi.

Maçın ardından da çocuklar Konya'nın tarihi ve turistik yerlerine gezip eğlendi.