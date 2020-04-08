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Dezenfekten kutusuna plastik kelepçe

Adana’da vatandaşların kullanımı için belediye tarafından kaldırımlara konulan dezenfekten kutuları kaybolmaya başlayınca plastik kelepçe ile bağlanarak üzerine de, "dezenfektan kutusunu sökmeyin, herkes kullansın insan olun" notu yazıldığı görüldü.

Adana'da vatandaşların kullanımı için belediye tarafından kaldırımlara konulan dezenfekten kutuları kaybolmaya başlayınca plastik kelepçe ile bağlanarak üzerine de, "dezenfektan kutusunu sökmeyin, herkes kullansın insan olun" notu yazıldığı görüldü.


Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıktığında ellerini dezenfekte edebilmesi için kaldırımlara dezenfektan kutuları koydu. Ancak dezenfektan kutularının kaybolmaya başlaması üzerine dezenfektan kutuları plastik kelepçe ile bağlandı. Dezenfektan kutusunun alınmaması için de "dezenfektan kutusunu sökmeyin, herkes kullansın insan olun" notu yazıldığı görüldü.

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