Dijital dönüşüm, sağlık sektöründe farklı uygulama alanları ile öne çıkıyor

Günümüzde tıpta çoğunlukla klinik karar desteği ve görüntüleme analizi için kullanılan yapay zeka uygulamaları, verileri tarayarak tedavi sonuçlarını ve hasta deneyimlerini iyileştirmeye yardımcı oluyor.

2016 yılında C Kollu Floroskopi cihazları için evrensel lazer işaretleyici bir teknoloji geliştirdiklerini belirten Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Beyaz, "Makalesini yazarak patent başvurusunda bulunduğumuz cihazımız, 2019 yılında Teknofest fuarında yılın buluşu ödülünü aldı" dedi.

Doç. Dr. Salih Beyaz, şöyle devam etti: "Yapay zeka alanında yapılan çalışmaların, Türkiye için henüz çok yeni olduğunu belirtmek isterim. Bu konuda Kliniğimiz ve Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü iş birliği ile ülkemizde ortopedi alanındaki ilk yapay zeka projesini geliştirdik ve projemizi uluslararası bir dergide yayınladığımız makale ile dünyaya duyurduk. 2020 yılından itibaren Bilgi ve İletişim Teknolojileri kuruluşları arasında Türkiye'deki en büyük Ar-Ge Merkezine sahip olan Turkcell Teknoloji ile Başkent Üniversitesinin bilgi birikimlerini paylaşarak endüstriyel ve akademik bakış açılarının bir araya geldiği önemli iş birliği projeleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 yıldır röntgen grafilerinde kalça kırıklarının tanımlanması ve diz ekleminde kireçlenmenin tanınarak evrelenmesi üzerine iki büyük çalışma yürütüyoruz. Şu anda her iki araştırma da Başkent Üniversitesine bağlı hastanelerde aktif olarak uygulanmaya devam ediliyor."

Son zamanlarda hızlı büyüyen özel sigortacılık sektöründe özellikle tıbbi hizmetlerin provizyonu aşamasında artan iş gücü maliyetlerine paralel olarak, yapay zeka uygulamalarının kullanımının yaygınlaşacağını düşündüğünü belirten Beyaz, "Sağlıkta günden güne artan veri miktarının işlenmesi ve anlaşılmasının artık insan gücü ile sağlanmasının da mümkün olmadığını göz önüne alınarak, bu teknolojinin hayatımıza girmesi bir zorunluluk haline gelecektir" ifadelerine yer verdi.

Geleceğe dönük projeleri arasında, ameliyat kararı konusunda, hekime yardımcı olabilecek bir karar destek ve kontrol mekanizmasını da tasarlıyor olduklarını ifade eden Doç. Dr. Salih Beyaz, "Bu yöntemle kliniklerdeki yoğunluktan kaynaklanan hataları azaltarak hasta güvenliğine yönelik önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Bu projede hasta grafisi taranarak kalça kırığı tanısı koyan yapay zeka sistemimizin sonuçları ile doktor raporlarının kıyaslandığı pilot çalışma aşamasındayız. Test aşamasında olan diğer algoritmamız ile de ortopedi kliniğine en çok başvuran 50 yaş üzeri diz ağrısı şikayeti bulunan hasta grubumuz ile çalışıyoruz. Diz ağrısı şikayetiyle gelen hastaların grafilerini tarayarak, dizdeki kireçlenme ve evresini tespit edebiliyoruz" diye konuştu.