Dikimevi hem ihtiyaç sahiplerine hem belediye bütçesine katkı sunuyor

Başkan Erdem, dikimevindeki Ceyhanlı kadınların ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara bugüne kadar 7 bin 468 el çantası, 7 bin 765 havlu, 5 bin 109 önlük, 605 renkli el çantası, 23 kareli çanta, 200 fular diktiğini vurguladı.

Dikimevinde toplamda 21 bin 350 adet ürün dikildiğini kaydeden Başkan Erdem, ayrıca Ceyhan Belediyesi Funda Avcı Toplum Merkezi'nde bulunan protokol masalarına 90 adet masa örtüsü dikildiğini, Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne, 296 şapka (bere), 24 işçi pantolonu, 12 beyaz önlük olmak üzere toplamda 332 adet ürün dikildiğini kaydetti.

Ceyhan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Murat Göğebakan Kültür Merkezi'ne toplam 8 adet perde diken dikimevindeki kadınların, belediyenin ‘Kadın Eli' ve güvenlik birimlerinde görev yapan personellere de 67 adet şapka (bere) diktiğini ifade etti.

Dikimevinde ayrıca Ceyhan Belediyesi logolu 4 adet masa örtüsü, 25 adet 3 metre eninde 1 metre boyunda pankart, 100 adet kareli çanta dikimi yapıldığını kaydeden Başkan Erdem, Ceyhan'da gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı için de toplamda 4 adet portakal çiçekli görünümlü kostüm dikilerek, etkinlik alanında sergilendiğini, ilçede yapılan doğa yürüyüşü etkinliği için de 360 adet sırt çantası yapıldığını kaydetti.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhanlıların rahatı, huzuru ve mutluluğu için gece gündüz çalışan ekiplerin ve kadınların çok daha güzel işler başaracağını sözlerine ekledi.