Dilara hayatta kalma savaşı veriyor

Adana'da elektrik teline takılan uçurtmayı demir boru ile almak isterken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara Ünal, hayatta kalma savaşı veriyor.

Alınan bilgiye göre, 30 Nisan Perşembe günü merkez, Seyhan ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi 51068 Sokakta, meydana gelen olayda, Dilara Ünal (12) evlerinin damanın yanından geçen elektrik teline takılan arkadaşının uçurtmasını almak istedi. Dilara Ünal, dama çıkıp demir boru ile tele uzanıp uçurtmayı almak isterken akıma kapıldı. Bunun üzerine yaralı kız çocuğu olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun yüzde 75'i yanan Ünal, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

"Hastanede doğum günü kutlandı"

5 Mayıs'ta dünyaya gelen Ünal'ın doğum günü ailesi ve arkadaşları tarafından hastanede kutlandı. Anne Zahide Ünal kızına doğum günü pastası hazırlayıp üzerine de birlikte oldukları fotoğrafı koyarak yanık yoğun bakım ünitesine götürdü. Bütün arkadaşları da hastane bahçesinden "iyi ki doğdun Dilara" diyerek tempo tutup ona moral vermeye çalıştı.

Hastanede hayatta kalma savaşı veren Ünal'ın dün gece kalbi durdu. Doktorlar hemen müdahale edip kalbini yeniden çalıştırıp onun hayatta kalmasını sağladı. Ancak akımdan dolayı böbreklerin fonksiyonunu kaybettiği, diğer organlarının da çok az çalıştığı öğrenildi. Bu nedenle aile perişan olurken elektrik tellerinin evlerin hemen yanından geçmesinden çok şikayetçi.

"Uçurtma yasaklamak çözüm değil"

Baba Talip Ünal, kızının mahallede akıma kapılan ilk insan olmadığını belirterek, "Kızım arkadaşının uçurtmasını almak isterken akıma kapıldı. Şimdi hastanede tedavi altında. Uçurtma uçurmayı yasakladılar ancak bu çözüm değil. Mahallede herkes uçurtma uçuruyor. Bence elektrik tellerinin yer altına alınması gerekiyor. Elektrik telleri evlerin çok yakınından geçiyor. Ben damdan uzansam elim tellere değiyor. Buna mutlaka bir çözüm bulmaları gerekiyor" dedi.