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Dilara yaşam savaşını kaybetti

Adana’da elektrik teline takılan uçurtmayı demir boru ile almak isterken akıma kapılarak ağır yaralanan 12 yaşındaki Dilara Ünal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da elektrik teline takılan uçurtmayı demir boru ile almak isterken akıma kapılarak ağır yaralanan 12 yaşındaki Dilara Ünal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, 30 Nisan Perşembe günü merkez Seyhan ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi 51068 Sokak'ta meydana gelen olayda, Dilara Ünal, evlerinin damının yanından geçen elektrik teline takılan arkadaşının uçurtmasını almak istedi. Dilara Ünal, dama çıkıp demir boru ile tele uzanıp uçurtmayı almak isterken akıma kapıldı. Yaralanan kız çocuğu Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun yüzde 75'i yanan Ünal, yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Ünal, bugün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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