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Dilaver Mutlu: “Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum”

Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, “3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık.

Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6. yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık” dedi.


Menemenspor, ligin 9. haftasından ertelenen maç için konuk olduğu Adanaspor'u 3-2 mağlup etti. Ancak Memenenspor 3 dakika sahada 6 yabancı ile mücadele etti. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, “Maçla ilgili maçtan öncede söylemiştik. İyi futbol oynayıp öyle gitmek istiyoruz demiştik. Futbolcu kardeşlerim iyi oyun oynadılar. Golleri de buldular. 3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6. yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık” diye konuştu.


76. dakikada Şeref Özcan Memenenspor'da oyundan çıkıp yerini Rasheed'e bırakmıştı. Böylece sahada 6 yabancısı bulunan Menemenspor, 3 dakika sonra Anaane'yi oyundan alarak Murat'ı oyuna dahil etmişti.

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