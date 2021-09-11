Dilaver Mutlu: “İyi çalışmıştık”

Lig ekiplerinden Menemenspor'un Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, “Bugün hem pozisyon hataları hem de bireysel hata yaptık. Aslında milli takım arasında iyi çalışmıştık ama uygulamaya gelince farklı olabiliyor” dedi.

Menemenspor, ligin 4. haftasında deplasmanda konuk olduğu Adanaspor'a 6-2 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Menemenspor'un Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, “Fazla söylenecek şey yok. İlk yarıda iyi oynamadık. İkinci yarıya da çok iyi başlamadık. Geriden gelmek zor. Bugün hem pozisyon hataları hem de bireysel hata yaptık. Aslında milli takım arasında iyi çalışmıştık ama uygulamaya gelince farklı olabiliyor. Adanaspor'u tebrik ediyoruz. Bu ara maç sıklığı var. Manisa maçıyla telafi etmeye çalışacağız” diye konuştu.