Dilenciler, depremzedeliği kullanmaya başladı

Adana Kozan'da 'depremzedeyiz' diyerek duygu sömürüsü ile dilencilik yapan 10 kişi yakalanarak, yasal işlem yapıldı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerini kullanan dolandırıcılardan sonra dilenciler de ortaya çıktı. Adana'nın Kozan ilçesi Saimbeyli ve Göçyolu caddelerinde de 'depremzedeyiz' diyerek duygu sömürüsü ile dilenen 10 kişi zabıta ekipleri tarafından tespit edildi. Belirlenen dilenciler ekipler tarafından yakalanarak hakların da idari işlem yapıldı, 617'şer TL para cezası kesildi. Dilencilerin kendilerini çeken basın mensuplarına sözlü sataşarak yüzsüzlük yapmaları pes dedirtti.

Öte yandan, ilçe dışından gelen dilencilerin, geldikleri yerlere gönderileceği belirtildi.