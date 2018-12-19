Adana'da kent genelinde dilencilere yönelik yapılan çalışmada merkez otogarında izlemeye alınan bir dilencinin üzerinden 2 bin 141 TL para çıktı. Dilencinin paralarına el konulurken, dilenci cebindeki paraları Diyarbakır'da kazandığını iddia etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğüne bağlı motorize dilenci ekipleri, merkez otogarında dilenci operasyonu düzenledi. Operasyonda yakalanan bir dilencinin üzerinden 2 bin 141 TL para çıktı. Diyarbakır'da çalıştığını söyleyen dilenci, “Ben bu kağıt paraları Diyarbakır'da kazandım. Diğer bozuk paraları alın onları dilenerek kazandım, bir daha dilencilik yapmayacağım” dedi.

Bu savunmasıyla zabıtayı kandıramayan dilencinin bütün paralarına el konularak hakkında idari ceza uygulandı.